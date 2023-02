Schillaci, 'in Milleproroghe tante stabilizzazioni mai fatte prima'

24 febbraio 2023 a

a

a

Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - "La cosa più importante del Milleproroghe è il Piano oncologico nazionale, con 50 milioni nei prossimi 5 anni. Un segnale verso la malattia oncologica, una questione messa in secondo piano dal Covid. Poi la possibilità per i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta di andare in pensione a 72 anni, per cercare di far fronte alla crisi di vocazione che c'è nel settore. Ma soprattutto, tante stabilizzazioni di precari che nessuno aveva mai fatto fino ad oggi". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della presentazione al ministero della Salute a Roma della nuova edizione della guida di Ropi - Rete oncologica pazienti Italia, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'approvazione del decreto Milleproroghe che contiene diverse novità per la sanità.