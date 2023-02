Siccità: Bazzana (Coldiretti), 'è allarme per riso, - 8mila ettari nel 2023'**

24 febbraio 2023 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Molti agricoltori, già l'anno scorso a fronte della difficoltà di disporre di acqua hanno fatto scelte di semine o trapianti differenziate. Infatti, L'anno scorso si è avuta una perdita di 3mila ettari di riso e quest'anno si stima che potranno essere 8mila gli ettari in meno”. E' l'allarme lanciato da Lorenzo Bazzana, agronomo e responsabile economico di Coldiretti, interpellato dall'Adnkronos a fronte dell'emergenza siccità e di una produzione italiana che copre il 50% del riso europeo. "Siamo il primo paese produttore di riso in Ue ma quest'anno vedremo una riduzione, se le stime saranno confermate, arriveremo al minimo da 30 anni" sottolinea Bazzana, in vista anche del primo incontro interministeriale sulla problematica che si terrà il 1° marzo e sarà presieduto dal premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Anche per il mais, che richiede abbondanti quantità di acqua, l'anno scorso si sono fatte scelte diverse. Ma il rischio di gravi perdite colturali riguardano anche “il pomodoro da industria, utilizzato per le passate e i pelati e, ancora, le colture orticole in pieno campo a causa della mancanza di acqua per l'irrigazione -aggiunge l'esperto - Qualche esempio? Dalle patate agli ortaggi a foglia e a bacca, come anche altre coltivazioni per l'industria quali i piselli che hanno costi elevati di produzione. Dunque, se non si riescono a raccogliere ne deriva un fortissimo danno per gli agricoltori oltre alla mancanza di prodotto nei mercati”.