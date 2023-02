Scuola: Furfaro (Pd), 'Valditara intimidisce dirigente Firenze ma silente su violenze'

23 febbraio 2023 a

Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, davanti a una scuola, da parte di neofascisti vicini a FdI. Gliene sono bastate 24 per intimidire una dirigente scolastica. Oltre l'incredibile. #liceomichelangiolo" Lo scrive in un tweet Marco Furfaro, deputato del Partito democratico e portavoce nazionale della mozione Schlein.