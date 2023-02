Inps, Caridi (dg): 'In arrivo convocazione scelta sede ai 4.124 vincitori concorso'

22 febbraio 2023 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "È in arrivo la convocazione per la scelta della sede ai 4.124 vincitori del concorso le cui prove si sono concluse a fine 2022. Siamo consapevoli che la maggior parte di questi neoassunti risiede nelle regioni meridionali, in particolare in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia e il nostro compito sarà quello di trovare criteri di conciliazione tra le esigenze personali di chi si accinge a lavorare per l'Istituto e quelle organizzative e delle risorse umane che già lavorano in Inps". Ad affermarlo è il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi.

"Non si tratta di interessi contrapposti ma - spiega-, per come la vedo io, di interessi che possono confluire se l'obiettivo comune è e rimane quello di garantire la qualità dei servizi sul territorio. A questo proposito saranno previsti anche meccanismi di gestione della mobilità interna e la formazione che consentirà ai neoassunti di sentirsi parte dell'Istituto ingaggiata nella realizzazione degli obiettivi comuni. A breve avremo anche l'autorizzazione ad assumere altri 700 funzionari il che renderà possibile lo scorrimento delle graduatorie fino a quasi 5000 posti", aggiunge.

"E', tra l'altro, in corso un concorso per 38 posti per ingegneri e architetti allo scopo di favorire il percorso di gestione del patrimonio dell'Istituto e entro aprile metteremo a bando un concorso per 10 dirigenti informatici allo scopo di sostenere il percorso di innovazione messo in atto in questi anni", conclude.