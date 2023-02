Clima: a Milano Ultima generazione blocca traffico in via Palmanova

22 febbraio 2023 a

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Questa mattina alle 10.00 otto cittadine e cittadini parte della campagna 'non paghiamo il fossile', promossa dalla coalizione Ultima Generazione, hanno bloccato il traffico sedendosi sull'asfalto di Via Palmanova, incrocio via Cesana sulla carreggiata del senso di marcia in direzione Milano. Appena prima di sedersi hanno spiegato due striscioni con scritto 'Non paghiamo il fossile'. I cittadini della campagna di disobbedienza civile per tutta la durata dell'azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione climatica corrente e dell'inaccettabilità dell'inazione della Politica per contenerne i danni. Verso le 10.20 sul posto sono arrivate le Forze dell'ordine, Polizia locale e Polizia, che alle 10.30 hanno spostato i presenti dalla strada. Infine i cittadini di 'Non paghiamo il fossile' sono stati portati in questura.

“Non ci rassegnamo ad accettare il finale che gli industriali del fossile, con la complicità dei politici, hanno scritto per i nostri e i loro figli. Vogliamo riscrivere il copione e far sì che i soldi degli italiani vengano investiti in un futuro di vita. Non vogliamo assistere da spettatori passivi. Vogliamo che i cittadini tornino a essere protagonisti e possano scrivere la sorte dei prossimi decenni, dirottando gli investimenti in morte su un futuro di vita”, ha dichiarato Bjork.