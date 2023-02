Sindacato medici: "Altre 2 aggressioni in 2 giorni, 12mila in 4 anni"

21 febbraio 2023 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute)() - "Ci sono state altre 2 aggressioni in Campania a operatori sanitari negli ultimi due giorni. Siamo arrivati al capolinea, e poi ci chiedono perché i colleghi fuggono: arriveremo alle dimissioni di massa. Siamo a 12.000 violenze in soli 4 anni e solo il 65% viene denunciato". Così all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed, il sindacato dei medici dirigenti del Ssn. E il 12 marzo si celebra la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

"Io non voglio dare la colpa a nessun Governo in particolare perché tutti quelli che si sono avvicendati non hanno avuto il coraggio di mettere mano seriamente a questo problema - avverte Di Silverio - Occorre risolvere la questione, ma temo che anche la revisione del nostro status come pubblico ufficiale possa arrivare tardi". La questione secondo l'Anaao è arrivata ad un limite, "io ti curo ma non sono sicuro, è questa ormai la nostra condizione".