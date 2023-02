Adnkronos, arrivano le nuove newsletter ottimizzate dall'AI

21 febbraio 2023 a

(Adnkronos) - Adnkronos lancia un nuovo formato editoriale per le sue newsletter , rinnovando veste grafica e modalità di pubblicazione. Per la prima volta verrà adottata un'innovativa piattaforma che tramite l'uso dell'intelligenza artificiale, ottimizzerà la scelta dei contenuti della newsletter per favorire il massimo coinvolgimento del pubblico.

Il nuovo tool, grazie all'implementazione di un avanzato sistema multi-algoritmo, è in grado di migliorare la performance delle newsletter determinando il miglior ordine con cui presentare i contenuti e il miglior intervallo temporale di consegna per ogni lettore. L'automazione permetterà quindi di migliorare la fruizione informativa, mantenendo qualità editoriale e facilità di condivisione dei contenuti.

Le newsletter di Adnkronos che adotteranno questo nuovo e innovativo approccio si caratterizzano ognuna per un diverso taglio giornalistico, per rispondere ai diversi bisogni informativi dei lettori:

“Adnkronos è un'azienda da sempre attenta all'innovazione e alle opportunità che può offrire – commenta il Direttore Generale di Adnkronos, Pietro Giovanni Zoroddu – e l'adozione di tecnologie in grado di migliorare la personalizzazione delle newsletter, l'engagement e in generare l'esperienza dell'utente rientra nella roadmap che stiamo implementando con l'obiettivo di migliorare costantemente i nostri prodotti informativi e il rapporto con i lettori”.

Al nuovo servizio, completamente gratuito, è già possibile registrarsi per poter ricevere agevolmente nella casella di posta elettronica, la propria newsletter personalizzata