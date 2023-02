Auto, Rapporto Federmanager-Aiee: presentazione con ministro Urso

15 febbraio 2023 a

Roma, 15 feb. (Labitalia) - 'La rivoluzione dell'automotive. Le ricadute sul sistema industriale italiano e il ruolo delle imprese dotate di management' è il Rapporto Federmanager-Aiee che verrà presentato giovedì 23 febbraio - ore 10 - Centro Congressi Roma eventi - Fontana di Trevi. Partecipa Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

L'evento sarà un'importante occasione di dibattito sulla grande trasformazione in atto nella filiera dell'automotive, un tema di impatto strategico per dal punto di vista ambientale ed economico. Il rapporto, redatto da Federmanager in collaborazione con Aiee (Associazione italiana economisti dell'energia), analizza le ricadute sul sistema industriale italiano della rivoluzione verso una mobilità più sostenibile e sulle strategie per minimizzare l'impatto economico e sociale del processo di innovazione, evidenziando il ruolo delle imprese dotate di management e proponendo le misure di sostegno al processo di riqualificazione professionale di tutti i lavoratori del settore.

Dopo i saluti di Mario Cardoni, direttore generale Federmanager, Sandro Neri, past president commissione energia Federmanager e Giovanni Battista Zorzoli, presidente Aiee, presenteranno il rapporto. Seguirà quindi l'intervento del ministro Adolfo Urso. Alla tavola rotonda, moderati da Romina Maurizi direttrice di Quotidiano Energia, interverranno Maurizio Casasco, commissione Attività produttive, commercio e turismo, Camera dei Deputati, Elena Murelli, commissione Politiche dell'Unione europea, Senato della Repubblica. Quindi interverranno Elisabetta Ripa, head of global e-mobility Enel Group - ceo Enel X Way, Marina Barbanti, direttore generale Unem, Luciano Massone, commissione Automotive Federmanager, Francesco Naso, segretario generale Motus-E, Mariacristina Rapetti, Federmanager Minerva, Fabrizia Vigo, responsabile relazioni istituzionali Anfia.