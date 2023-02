Sanità: autismo, esperti chiedono rapida pubblicazione linee guida Iss

14 febbraio 2023 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Con una lettera al ministro della Salute, oltre 20 associazioni e società scientifiche, operanti nell'ambito del neurosviluppo, hanno espresso "pieno supporto" all'iter di elaborazione delle Linee guida sull'autismo dell'Istituto superiore di sanità, chiedendo "al più presto la pubblicazione delle raccomandazioni finali".

"La presenza di Linee guida aggiornate è di estrema importanza per migliorare la qualità delle cure in tutti i settori, e in particolare in ambiti complessi come i disturbi dello spettro autistico - sottolineano le associazioni nella lettera al ministro, arrivata oggi - La loro redazione richiede l'applicazione di un metodo rigoroso definito a livello internazionale, indispensabile per poter confrontare tra loro studi con diverse caratteristiche. E' un processo che necessita di periodiche revisioni perché le conoscenze scientifiche e le evidenze evolvono ovviamente nel tempo. Per questo auspichiamo che si possa al più presto procedere con la pubblicazione delle raccomandazioni finali delle Linee guida autismo perché contribuiranno a fare nuova chiarezza - spiegano - sulle procedure e gli interventi oggi maggiormente sostenuti dalle prove di efficacia sia per la diagnosi sia per la presa in carico delle persone nello spettro autistico".

Per associazioni e società scientifiche, "si tratta di un passaggio fondamentale per poter giungere finalmente a un ottimale investimento sull'organizzazione e sulle risorse dei servizi sanitari, sociosanitari, sociali ed educativi per i disturbi del neurosviluppo, nell'età evolutiva come nell'età adulta, e garantire i Lea e uniformità di risposte su tutto il territorio nazionale".