Sostenibilità, Grillo (Turismo Verde): "Agriturismo è valore aggiunto, va sostenuto"

13 febbraio 2023

Milano, 13 feb. (Labitalia) - "L'agriturismo è l'essenza della ruralità intesa come presidio dell'uomo sul territorio. Quindi se esiste un agriturismo nelle zone remote lì c'è sostenibilità. Questo perchè l'agriturismo non solo presidia il territorio ma genera lavoro e quindi dignità, perchè oggi creare lavoro vuol dire creare dignità. E non è poco". Così Mario Grillo, presidente nazionale di Turismo Verde, é l'associazione della Cia- agricoltori italiani che rappresenta e tutela le aziende agricole che svolgono attività di agriturismo, è intervenuto alla Bit Fiera di Milano presso lo stand della Regione Molise nel corso del convegno 'L'agriturismo per uno sviluppo sostenibile del territorio', al quale ha partecipato anche Fausto Faggioli, presidente Earth Academy.

Per Grillo l'agriturismo "è un'opportunità ad esempio per i più giovani perchè possono esprimere il loro potenziale. Nelle aree interne e remote esiste infatti il rischio alienazione, perchè non vedi nessuno, non hai la possibilità di interagire con i servizi presenti invece in città". Ma l'agriturismo va anche sostenuto. "L'unico modo per far sì che l'agriturismo abbia un valore aggiunto è proprio quello di dargli la dignità giusta perchè diamo valore a zone che altrimenti verrebbero dimenticate e quindi evitiamo l'abbandono e lo spopolamento. Tramite l'agriturismo questo rischio può essere assolutamente ridotto", sottolinea Grillo. I

In conclusione dal presidente di Turismo Verde arriva un appello alle istituzioni. "La 'chiave' è dare sostegno serio a chi investe in agricoltura a prescindere. Un plus va dato a chi fa agriturismo, perchè in questo caso si aggiunge lavoro pesante perchè se la domenica l'agricoltore ha la possibilità di riposare se conduce invece un agriturismo -sottolinea- lavora doppiamente. Già il fatto di avere contributi in conto capitale minori di quelli dell'agricultura è un controsenso, è una illogicità, e quindi se non ci appropriamo della giusta consapevolezza che l'agriturismo ha un valore aggiunto non si va da nessuna parte", conclude Grillo.