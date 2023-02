Regionali: Parrini, 'senza Pd non c'è alternativa, M5S e Terzo Polo siano responsabili'

13 febbraio 2023 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "La decisione di impedire l'unità del centrosinistra compiuta dal M5S nel Lazio e da Azione-Iv in Lombardia è stata una scelta nefasta che gli elettori hanno duramente punito". Così il senatore del Pd, Dario Parrini.

"D'altro canto i primi risultati sui voti alle liste mostrano che senza un Pd centrale e forte non esiste nessuna possibilità di ripresa dello schieramento progressista. È sciocco pensare di poter far tornare competitivo il centrosinistra a prescindere dal Pd o peggio contro il Pd. M5S e Terzo Polo sono sollecitati a mettere in campo comportamenti meno divisivi e più responsabili. Urge un salto di qualità". L