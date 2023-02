13 febbraio 2023 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Le sconfitte in Lazio e in Lombardia sono senza appello. Non vinciamo alleati con il M5S , né alleati con il Terzo Polo. Se non ricostruiamo un'alleanza con i nostri elettori, resta solo ingegneria elettorale. Questo è il momento: o cambiamo radicalmente il Pd o il Pd finisce qui". Così Chiara Gribaudo del Pd su twitter.