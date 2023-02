Milano: oltre 800 stranieri in coda in via Cagni, polizia evita scontri

13 febbraio 2023 a

a

a

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - Oltre 800 cittadini stranieri si sono radunati nel corso della notte davanti alla caserma 'Annarumma' della polizia in via Cagni a Milano dove la questura ha predisposto uno specifico servizio di ordine pubblico nel corso del quale gli agenti sono intervenuti "in maniera rigorosa" per bloccare quasi 400 cittadini di origine egiziana "che si sono mossi compatti per tentare più volte di forzare il blocco" spiega una nota della questura.

"La compattezza del dispositivo ha impedito che si verificasse scontro alcuno. Al termine dell'attività di incolonnamento e filtraggio, verso le ore 6.30, il numero previsto di stranieri ha fatto accesso alla struttura per la valutazione delle rispettive istanze e la restante parte ha abbandonato via Cagni dove, al momento, tutto si sta svolgendo in maniera regolare grazie al servizio disposto da via Fatebenefratelli".