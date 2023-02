13 febbraio 2023 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "In Lombardia c'era da mandare via il peggiore presidente di sempre. Non si è costruita per tempo una candidatura alternativa coinvolgendo gli elettori, si sono fatte prevalere le divisioni di parte. Gli elettori non sono andati a votare. Ora, ricostruire da questa dura lezione". Così Lia Quartapelle del Pd su twitter.