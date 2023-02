La Coquette Italienne promuove moda “Made in Italy” in Francia

13 febbraio 2023 a

(Adnkronos) - A Parigi lancia “A Suite in Paris”, un ciclo di eventi esclusivi per valorizzare brand italiani d'eccellenza.

Lecce,13 febbraio 2023. Gli scorsi 8 e 9 febbraio 2023, presso il rinomato hotel francese JK Place Paris, più volte citato in prestigiose riviste internazionali come Traveller, AD, Forbes e The Telegrape, si è svolta la due giorni di “A Suite in Paris”, un progetto ideato dall'influencer italiana Maria Rosaria Rizzo, in arte La Coquette Italienne.

“A Suite in Paris” si configura con un ciclo di eventi esclusivi, nel corso dei quali una serie di brand italiani che operano nel settore moda hanno avuto l'opportunità di esporre i propri prodotti ad un'accurata cerchia di esperti e operatori del settore, scelti fra giornalisti, influencer e potenziali acquirenti, nell'elegante cornice del JK Place Paris, hotel italiano al centro di Parigi che crea un trait d'union con il Belpaese.

Les Babouches Frulan, Les Boules Colorées luxury knitwear, Giulia Barela Jewels e Flavia Palombo sono soltanto alcuni dei marchi selezionati per il prestigioso evento, una vetrina internazionale esclusiva e selezionata, nella quale le aziende partecipanti hanno avuto l'occasione di mostrare i loro prodotti, autenticamente italiani, ad un nuovo pubblico.

Un valore aggiunto dell'evento ha rappresentato la presenza di un qualificato content creator a disposizione delle aziende espositrici, per assisterle nella creazione di contenuti digitali creativi spendibili nel mondo dei social media e fornire materiale utile al personal branding, non solo durante ma anche dopo l'evento.

“Ritengo sia fondamentale comunicare al mondo l'inestimabile valore del Made in Italy, una certezza di qualità, eleganza, affidabilità ed artigianalità, che mi rende orgogliosa di essere italiana. Quella del nostro Paese è una creatività a tutto tondo che si manifesta non solo nella moda ma anche nell'arte, nel design, nell'architettura e nel food. È da questa profonda ammirazione che nutro per l'Italia che parte l'idea di realizzare “A Suite in Paris”, un progetto che porterò avanti con Benedetta Pistillo, marketing communication strategist nel settore del lusso”. Così commenta Maria Rosaria Rizzo, icona fashion da sempre promotrice del made in Italy in Francia, Paese in cui ha vinto il premio come miglior blog di moda in Francia, che continua oggi a rappresentare un punto riferimento internazionale del settore.

L'influencer di origine salentina aggiunge che questi primi due appuntamenti di febbraio hanno tracciato l'inizio di un percorso itinerante in giro per l'Europa, alla scoperta di brand 100% italiani, uno spazio in cui dare valore alla loro voglia di “fare bene”, puntando su due elementi a lei cari: qualità e sostenibilità. “Comprare meno, ma meglio” è il mantra de La Coquette Italienne, da sempre impegnata nel promuovere, attraverso gli strumenti del digital marketing, l'acquisto di prodotti di qualità in una logic buy less buy better, che si contrappone a sovrapproduzione di merce e corsa continua alla novità.

“A Suite in Paris” di Maria Rosaria Rizzo è dunque un inno all'italianità, un modo nuovo ed originale di accendere i riflettori su una moda italiana più di “nicchia”, in contesti esclusivi e chic, che farà tappa in varie città d'Europa.

