Solo lo 0,4% delle aziende globali ha piani credibili per la transizione

09 febbraio 2023 a

a

a

(Adnkronos) - Solo 81 compagnie su 18.600, lo 0,4%, hanno dei piani credibili per quanto riguarda l'abbassamento delle emissioni di anidride carbonica. E' quanto emerge da un survey globale condotto dall'ONG Carbon Disclosure Project. Purtroppo moltissime aziende dichiarano -a torto- di avere dei piani allineati per rispettare l'obiettivo degli accordi di Parigi di non superare un riscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius. I paesi più rappresentati nella lista delle aziende virtuose sono Giappone (16), Uk (6), Usa, Francia, India, Spagna, Svizzera (5).