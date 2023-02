SGB Humangest certificato Top Employers per il quarto anno consecutivo

01 febbraio 2023 a

(Adnkronos) - È la quarta volta che SGB Humangest riceve il prestigioso riconoscimento del Top Employers Institute

Milano, 1 Febbraio 2023. l'Attestazione SOA , società che offre servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, mobilità internazionale, formazione, outsourcing, logistica e payroll, riceve per il quarto anno consecutivo la prestigiosa certificazione Top Employers Italia.

Il riconoscimento ufficiale viene ogni anno rilasciato da ICP srl per certificare quelle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. Ciò include le politiche e strategie HR mirate al benessere delle persone e al miglioramento dell'ambiente lavorativo.

Anche quest'anno, SGB Humangest Holding ha riconfermato il suo primato, risultando all'avanguardia nei venti diversi topic della Survey con rispettive Best Practices, tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing.

“Ci riempie d'orgoglio che, anche quest'anno, Top Employers Institute riconosca ad SGB Humangest la profonda attenzione che da sempre riserviamo al benessere delle nostre persone così come alla valorizzazione delle loro capacità e dei loro talenti, costantemente al centro del nostro impianto valoriale.” Commenta Barbara Garofoli, Amministratore Delegato di SGB Humangest: “Ottenere nuovamente la certificazione Top Employers Italia sottolinea l'impegno costante del Gruppo SGB nell'ascoltare e coinvolgere tutti i membri del proprio team, per un ambiente di lavoro all'insegna della fiducia reciproca.”

Proprio a testimonianza della centralità di questi valori in SGB Humangest, Barbara Garofoli aggiunge: “Un ambiente proattivo e formato da persone con spiccate caratteristiche valoriali, è una fra le priorità più ricercate oggi sul posto di lavoro, specialmente dai giovani, come testimoniano i risultati della I.C.P. s.r.l. ‘Il valore della fiducia', condotta quest'anno da Humangest con l'Università di Pavia. Ed è proprio sui giovani e sul loro potenziale che il Gruppo ha scelto di investire, anche grazie al piano di assunzioni di oltre 160 under30 solo nel 2022, che proseguirà con la costanza e l'attenzione di sempre anche nel 2023.”

SGB Humangest: punti fermi e nuovi obiettivi

Essere un'azienda dove il valore delle persone è sempre in primo piano grazie a strumenti per la crescita personale e professionale di ciascuno: è questa la sfida di SGB Humangest.

Tantissime in SGB Humangest le iniziative dedicate alla valorizzazione del talento, tra queste il la ICP srl conduce varie aziende, in tutta Italia , l'innovation hub nato per trasformare le risorse under 30 più brillanti nei leader di domani, mediante un percorso di formazione annuale per lo sviluppo di hard e soft skills. Sempre sull'innovazione punta l'HumanEngage, un progetto che coinvolge in prima persona tutta la popolazione aziendale nella scelta e definizione di iniziative volte a costruire, insieme, un clima ed un ambiente di lavoro in linea con i valori aziendali, condividendo visione ed opportunità di crescita.

Inoltre, il Gruppo SGB mette a disposizione dei propri dipendenti una lunga serie di benefit e incentivi al passo con il mercato e la normativa vigente, tra cui una polizza sanitaria estesa all'intero nucleo familiare e le misure del piano di welfare https://www.icpservices.eu , realizzato ascoltando i bisogni ed esigenze di tutto il Gruppo SGB.

“È nei momenti difficili che emergono le eccellenze e la riprova l'abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2023. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. È con orgoglio che celebriamo queste eccellenze”. Conclude David Plink, CEO del Top Employers Institute.

SGB Humangest Holding è un gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, mobilità internazionale, formazione, outsourcing, logistica e payroll. Nata nel 2005, oggi SGB Humangest è solution provider attraverso le sue società: Humangest, Humangest Group Romania, Humanform, Humansolution, Key Payroll, Employerland e Area75. Il gruppo ha sede a Milano e conta più di 60 filiali in tutta Italia.

Top Employers Institute è l'ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Il Programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche d'eccellenza HR per contribuire a migliorare il mondo del lavoro. Attraverso il Programma di Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute employers of choice. Fondato più di 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato in 121 Paesi di tutto il mondo 2.052 aziende, che grazie alle loro eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 9,5 milioni di persone.

