Giana (Agens), 'diventiamo vincenti aumentando qualità dei trasporti'

30 gennaio 2023 a

a

a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il vero competitor del Tpl è l'auto privata e in Italia l'indice di motorizzazione del numero auto pro capite è in costante aumento. Dibattiamo su quale sia la formula migliore per riformare il settore del trasporto pubblico ma la verità è che il questo nostro competitor prospera in termini di quote mercato rispetto a noi. Diventiamo vincenti solo se aumentiamo la qualità dei trasporti, se mettiamo il libero cittadino in condizione di scegliere cosa è meglio per lui. In Italia la qualità del Tpl è a macchia di leopardo, non abbiamo standard. Inoltre stanno arrivando tanti soldi dal Pnrr: dobbiamo capire che investire nelle infrastrutture significa portarsi dietro anche i costi per la manutenzione". Lo ha detto Arrigo Giana, presidente di Agens, agenzia confederale dei trasporti e servizi di Confindustria, in occasione del convegno nazionale di Asstra.