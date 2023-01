Consiglio di Stato: Mantovano ricorda Frattini, in servizio fino all'ultimo senza risparmiarsi'

30 gennaio 2023 a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "L'inaugurazione dell'anno giudiziario è venata dalla tristezza e dal lutto che ha colpito il Consiglio di Stato e l'intera Nazione poco più di un mese fa con la scomparsa del presidente Franco Frattini. Ci ha lasciato mentre era ancora in servizio e in servizio attivo, non risparmiando, neanche negli ultimi giorni di vita, le forze di cui disponeva". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ricordando Franco Frattini durante la cerimonia per l'insediamento del presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, questa mattina a Palazzo Spada.

Mantovano ha ricordato di aver visto Frattini l'ultima volta lo scorso novembre, perché, nonostante l'avanzare della malattia, "aveva tenuto a guidare la delegazione del Consiglio di Stato per la formale consegna della bozza del Codice degli Appalti".