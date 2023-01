La Francia in ritardo sulle energie rinnovabili

27 gennaio 2023 a

(Adnkronos) - Secondo il report annuale di Observ'ER, la Francia non raggiungerà gli obiettivi di diffusione delle rinnovabili previsti per il periodo 2019-2023. Per quanto riguarda l'eolico onshore, l'obiettivo ufficiale di 24,1 gigawatt (GW) di capacità installata fissato per la fine del 2023 rimarrà fuori portata. Per il fotovoltaico invece, nonostante un aumento del tasso di crescita dal 2021, a settembre 2022 la Francia aveva 15,8 GW di capacità installata nei campi fotovoltaici, mentre dovrebbe raggiungere i 20,1 GW entro la fine del 2023. Al ritmo attuale, si arriverà solo a 19 GW.