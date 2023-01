Marabese (Cellularline): 'Da It nuovi processi aziendali con risparmi ed efficientamenti'

26 gennaio 2023 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Io credo che l'It sia entrato nella catena del valore del business nella parte dell'analisi dei dati che oggi riusciamo a visionare in modo ottimale con l'ottimizzazione dei costi. L'It è orchestratore e abilitatore di nuovi processi aziendali, con risparmi ed efficientamenti. Benefici diretti e anche indiretti in termini di sostenibilità, anche in termine di benessere per i lavoratori". Lo ha detto Massimo Marabese, chief information officer Cellularline Group, intervenendo al Phygital Talk 'It, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo chiave del chief information officer' nel corso della seconda edizione del 'Forum Information Technology', l'appuntamento dedicato all'It e alla sicurezza informatica promosso da Comunicazione Italiana, con Adnkronos in qualità di Main Media Partner, in corso presso il Palazzo dell'Informazione a Roma e in Live streaming su comunicazioneitaliana.TV.

E per il futuro secondo Marabese è necessario guardare alla "sfida sulle competenze delle persone, se vogliamo che il digitale ci aiuti a rendere più sostenibile lo stile di vita serve agire sulle competenze", ha concluso.