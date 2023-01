Bacilieri (Lifeed): 'Aiutiamo le aziende a traguardare le loro sfide'

26 gennaio 2023 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Le sfide di sostenibilità che l'azienda che Lifeed sta affrontando sono le stesse in cui Lifeed aiuta le aziende con cui lavora a traguardare". Così Chiara Bacilieri, head research & innovation Lifeed, intervenendo al Phygital Talk 'It, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo chiave del chief information officer' nel corso della seconda edizione del 'Forum Information Technology', l'appuntamento dedicato all'It e alla sicurezza informatica promosso da Comunicazione Italiana, con Adnkronos in qualità di Main Media Partner, in corso presso il Palazzo dell'Informazione a Roma e in Live streaming su comunicazioneitaliana.TV.

"Facciamo qualcosa di nuovo nell'education technology, abbiamo creato una piattaforma di formazione digitale che permette alle persone, ai dipendenti delle aziende con cui lavoriamo, di trasformare tutte le loro esperienze di vita privata in opportunità di crescita professionale, attraverso lo sviluppo di competenze soft, che realizzate n ambito personale si possono trasferire in ambito professionale, come problem solving e capacità di leadership", aggiunge.

Infatti, sottolinea "il mondo del lavoro richiede sempre più competenze soft, che sono diventate sempre più rilevanti, pensiamo ad esempio alla capacità di leadership", conclude.