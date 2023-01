Azione: Gozi, 'benvenuti nel Partito democratico europeo'

24 gennaio 2023 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Siamo felici di dare il benvenuto ad Azione nel Partito democratico europeo”. Ad annunciarlo è Sandro Gozi, segretario generale del Pde, che aggiunge: “La grande famiglia dei Democratici europei cresce sempre di più e si rafforza in vista delle prossime elezioni europee. Insieme a Carlo Calenda e alle donne e agli uomini di Azione -con i quali già collaboravamo proficuamente in Europa all'interno di Renew Europe e in Italia attraverso l'alleanza con Italia viva- lavoreremo alla costruzione di una forza centrale, democratica, liberale, riformatrice e federalista europea, alternativa al bipopulismo”.

“Alle Europee del 2024 ci giochiamo il futuro dell'Italia in Europa e quello dell'Europa nel mondo: noi Democratici europei con Renew e i nostri alleati liberali -conclude Gozi- saremo l'antidoto all'incompetenza populista di sinistra e alle chiusure dei nazionalisti di estrema destra”.