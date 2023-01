Arithmos nomina Maurizio Giraudo come Managing Director della nuova divisione di consulenza aziendale

24 gennaio 2023 a

In un'ottica di crescita strategica, l'azienda di soluzioni digitali e gestione regolatoria per il settore Life Sciences, con sede principale a Verona, assume Maurizio Giraudo per guidare la divisione Business Consulting.

VERONA, Italia, 24 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Arithmos ha annunciato oggi la nomina di Maurizio Giraudo come Managing Director della divisione Business Consulting. L'assunzione arriva dopo un anno di crescita ed espansione consolidata per Arithmos, che mira a diventare non solo un leader di mercato nelle soluzioni tecnologiche e nei servizi di safety e regulatory per le aziende Life Sciences, ma anche un partner di fiducia per la consulenza nella trasformazione digitale e nella crescita del business.

Laureato in giurisprudenza presso l'Università Sapienza di Roma, Maurizio Giraudo è un professionista della consulenza manageriale con oltre 20 anni di esperienza nel settore Life Sciences: dall'eccellenza commerciale alla trasformazione digitale, dalla R&S agli affari regolatori e alla produzione per aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di dispositivi medici a livello globale. La sua carriera vanta anche esperienze di consulenza con Accenture ed EY, con un totale di 14 anni come consulente senior e manager nelle divisioni Life Sciences.

Arithmos vuole continuare il nuovo anno con lo stesso slancio dell'ultimo periodo: con un focus chiaro e un piano di crescita strategico. Dopo la fusione con seQure e l'acquisizione di CQA Company nel Regno Unito, Arithmos dispone ora di un portafoglio completo di soluzioni tecnologiche, servizi di safety e farmacovigilanza, nonché di una copertura regulatory e quality assurance per l'intero ambiente GxP.

Maurizio Giraudo commenta: "Sono veramente entusiasta di unirmi al team di Arithmos e di contribuire alla crescita dell'azienda. La sua combinazione unica di regulatory e quality assurance, unita alla tecnologia, offre alle aziende gli strumenti giusti per affrontare le sfide del settore Life Sciences, ma è necessario che sappiano come usarli. La consulenza è il luogo in cui le aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di dispositivi medici fanno decollare le loro idee e strategie. Arithmos ha già costruito una potenza operativa, io spero solo di rafforzarla".

Paolo Morelli, CEO e fondatore di Arithmos, ha aggiunto: "Siamo molto felici di avere Maurizio Giraudo a bordo. Nell'ultimo anno Arithmos ha affrontato un viaggio ricco di cambiamenti e di crescita. Abbiamo ben chiara la direzione verso cui vogliamo andare, con l'obiettivo di rafforzare la proposta di valore per i nostri clienti. La carriera di Maurizio parla da sola e con lui alla guida della nostra unità di consulenza aziendale, non solo daremo ai nostri clienti gli strumenti giusti per avere successo, ma li aiuteremo a raggiungerlo, con la migliore strategia possibile".

Arithmos aiuta le aziende del settore Life Science a ottenere i migliori risultati aziendali grazie a soluzioni tecnologiche. Attraverso le business unit seQure e The CQA Company, fornisce servizi di consulenza in ambito farmacovigilanza e qualità.

Arithmos offre soluzioni e servizi per:

