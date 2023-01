Anche gli uccelli soffrono il cambiamento climatico

24 gennaio 2023 a

(Adnkronos) - I ricercatori del Los Alamos National Laboratory stanno studiando il caso in cui, nel 2020, migliaia di uccelli migratori morirono in New Mexico: gli scienziati sospettano infatti che la causa siano i cambiamenti climatici. Ogni anno milioni di uccelli migrano, ma studi recenti della NASA dimostrano che i cambiamenti climatici possono interferire con questo ciclo annuale, con ripercussioni su interi ecosistemi. Lo studio nasce da una nuova collaborazione tra la New Mexico State University e il Los Alamos National Lab, che si occupa a livello scientifico dell'ecologia delle catastrofi.