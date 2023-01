Anziani: internisti ospedalieri, 'Governo su strada giusta, pronti a collaborare'

20 gennaio 2023 a

Milano, 20 gen. (Adnkronos Salute) - "Il disegno di legge delega in favore degli anziani approvato ieri dal Consiglio dei ministri va nella strada giusta per migliorare l'assistenza alle fasce di popolazioni più fragili". Lo accoglie con favore Francesco Dentali, presidente della Fadoi, la società scientifica della medicina interna.

"Nella nostra recente survey - ricorda in una nota il numero uno degli internisti ospedalieri italiani - abbiamo evidenziato come il problema della carenza di assistenza territoriale sia sanitaria che sociale sia molto grave e finisca per scaricarsi impropriamente sui reparti ospedalieri, dove i nostri pazienti anziani stazionano oltre il dovuto. Sono da giudicare quindi positivamente le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di 'scongiurare così il 'parcheggio' degli anziani nelle strutture sanitarie'".

Gli specialisti offrono il loro supporto: "Come Fadoi - conclude Dentali - siamo fin da ora disponibili a collaborare al completamento del provvedimento, nell'ottica di rendere la presa in carico globale degli anziani finalmente una realtà che può sia migliorare l'assistenza che sgravare l'ospedale dal suo improprio ruolo di 'parcheggio'".