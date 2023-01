SKS365 ottiene la certificazione Top Employers Italy 2023

17 gennaio 2023 a

(Adnkronos) - Il gruppo internazionale di gaming e betting fa parte delle aziende certificate Top Employers, che premia le eccellenze nelle politiche e strategie HR

Roma, 17 gennaio 2023 - Si apre con un prestigioso riconoscimento il 2023 di SKS365. Il gruppo internazionale di gaming e betting - attivo in Italia con il marchio Planetwin365 - è entrato a far parte delle aziende certificate Top Employers Italy 2023.

La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale del Top Employers Institute dedicato alle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR; premia la loro attuazione per il benessere delle persone, il miglioramento dell'ambiente e del mondo del lavoro.

Più in dettaglio, la Certificazione viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

"Siamo orgogliosi e felici di aver ottenuto la certificazione Top Employers Italia - commenta Brian Dean, CPO di SKS365 – Negli ultimi cinque anni l'azienda ha intrapreso un percorso di trasformazione e di ristrutturazione durante il quale la nuova funzione People & Culture ha preso vita. Questa certificazione rappresenta un importante riconoscimento del nostro costante impegno verso una cultura aziendale all'avanguardia e che mette al centro le persone e i loro bisogni. Un riconoscimento che ci pone in una posizione di forza nel mercato per continuare ad attrarre i migliori talenti e proseguire la crescita nel 2023. La Certificazione Top Employers sarà uno stimolo per migliorarci ed evolverci ulteriormente".

David Plink, CEO di Top Employers Institute, dichiara: "È nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova l'abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2023. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. È con orgoglio che celebriamo queste eccellenze".

Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato 2.052 Top Employers in 121 Paesi di tutto il mondo.