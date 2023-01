Dopo 400 anni i castori tornano nel Regno Unito

17 gennaio 2023 a

(Adnkronos) - I castori saranno reintrodotti nel Regno Unito dopo 400 anni di assenza. Una coppia di questi mammiferi sarà rilasciata in Hampshire, nella tenuta “Ewhurst Park” di proprietà dell'ambientalista, imprenditrice e modella Mandy Lieu. La caccia per la loro carne e pelliccia ha portato all'estinzione in Inghilterra ormai 4 secoli fa. Questa specie è particolarmente preziosa per l'ecosistema in cui vive, infatti contribuisce a ridurre le inondazioni e l'inquinamento mentre favoriscono l'aumento della biodiversità.