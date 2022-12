Covid, circolare ministero Salute: con sensibile peggioramento valutare lavoro da casa

30 dicembre 2022 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute)() - "Nel caso di un eventuale sensibile peggioramento del quadro epidemiologico Covid, si potrà valutare l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti". E' quanto prevede la circolare 'Interventi in atto per la gestione della circolazione del Sars-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023', firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, e dal direttore della Programmazione Stefano Lorusso, ed elaborata con il supporto dell'Istituto superiore di sanità (Iss).