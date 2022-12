Calcio: Agnelli, 'passo indietro per spirito servizio, Juventus viene prima di tutto'

27 dicembre 2022 a

Torino, 27 dic.(Adnkronos) - "Con spirito di servizio ho ritenuto opportuno di fare un passo indietro per evitare che si potesse anche solo pensare che le scelte che dovessero essere assunte da qui in avanti potessero essere condizionate dal mio personale coinvolgimento in alcune delle vicende che la società si trova a dover affrontare. La Juventus, quindi, viene prima di tutto e di tutti fino alla fine". Così il presidente dimissionario della Juventus, Andrea Agnelli in apertura dell'assemblea degli azionisti che dovrà approvare il bilancio di esercizio 2021-2022.