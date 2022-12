Ucraina, Zelensky ha parlato di pace con Modi

26 dicembre 2022 a

a

a

Kiev, 26 dic. (Adnkronos) - IL presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso con Narenda Modi la sua "formula" per la pace in Ucraina. Lo ha reso noto lo stesso presidente ucraino su Twitter, precisando di aver parlato con il premier indiano per "fargli gli auguri di successo per la presidenza del G20". "E' stato su questa piattaforma che ho annunciato la formula per la pace e ora io conto sulla partecipazione dell'India per la sua applicazione" ha aggiunto Zelensky che ha anche ringraziato Modi per "l'aiuto umanitario ed il sostegno all'Onu".