Ucraina, Kiev: "Russia sia esclusa da Nazioni Unite"

Kiev, 26 dic. (Adnkronos) - "L'Ucraina si appella agli stati membri dell'Onu affinché privino la Russia del suo status di membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e che l'escludano dalle Nazioni Unite nel suo insieme". E' quanto si legge in una dichiarazione diffusa oggi dal ministero degli Esteri ucraino.

La nota era stata anticipata dal ministro Dmytro Kuleba in un intervento televisivo la notte di Natale: "Noi esprimeremo ufficialmente la nostra posizione - aveva detto - abbiamo una domanda molto semplice: la Russia ha il diritto di rimanere membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu ed essere all'interno delle Nazioni Unite?". "Noi abbiamo una risposta convincente e ragionata: no, non ha più questo diritto", aveva aggiunto.