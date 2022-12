Russia: sondaggio, fiducia in Putin al 78 per cento

26 dicembre 2022 a

Mosca, 27 dic. (Adnkronos) - Il livello di fiducia dei cittadini russi nel presidente Vladimir Putin è sceso di 0,2 punti percentuali al 78,1% nell'ultima settimana, secondo il Centro di ricerca sull'opinione pubblica russo. "Alla domanda sulla fiducia in Putin, il 78,1% degli intervistati ha risposto positivamente (-0,2 punti percentuali in una settimana), l'indice di approvazione del lavoro del presidente russo è rimasto invariato al 74,3%", ha osservato la società di sondaggi pubblicando i risultati dell'inchiesta condotta dal 12 al 18 dicembre tra 1.600 intervistati russi di età superiore ai 18 anni.

Le cifre del sondaggio per il governo russo e il primo ministro Mikhail Mishustin sono state positive, attestandosi rispettivamente al 48,6% (+0,7) e al 51,1% (-0,3), secondo il rapporto. Mishustin ha avuto la fiducia del 59,6% degli intervistati (-1,3 punti percentuali durante la settimana).

Gli intervistati hanno anche espresso la loro fiducia nei capi di varie gruppi parlamentari. Il leader del Partito Comunista Russo (CPRF) Gennady Zyuganov ha guadagnato la fiducia del 32,1% degli intervistati (-0,7 punti percentuali), Sergey Mironov, che presiede A Just Russia - For Truth, ha goduto del sostegno del 28,7% degli intervistati (-0,8 punti percentuali) , il leader del partito The New People, Alexey Nechayev, ha ottenuto l'8,9% (+0,2 pp) e il leader del Partito Liberal Democratico della Russia (LDPR) Leonid Slutsky ha ottenuto il 17% (+1,4 pp).