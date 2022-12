Frattini: Sindaco L'Aquila, 'ruolo importante per rinascita città'

26 dicembre 2022 a

a

a

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Franco Frattini ha avuto un ruolo importante nella rinascita dell'Aquila. Per questo, la sua scomparsa rattrista particolarmente la nostra comunità”. Lo afferma il sindaco del capoluogo d'Abruzzo, Pierluigi Biondi. “All'epoca del terremoto 2009, Franco Frattini -ricorda il primo cittadino- era ministro degli Esteri del governo Berlusconi. Fu proprio lui ad attivare le sue relazioni internazionali per comporre la cosiddetta ‘lista nozze' per L'Aquila. Dieci Stati si misero, così, a disposizione del nostro territorio distrutto e contribuirono concretamente alla sua ricostruzione attraverso il finanziamento di restauri, opere pubbliche, progetti di natura sociale".