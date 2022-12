Sanità: Bassetti, 'Adnkronos Salute esempio di come va fatto giornalismo scientifico

20 dicembre 2022 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - "Condivido parola per parola quello che ha detto il ministro della Salute Schillaci": l'Adnkronos Salute "è l'esempio di come il giornalismo scientifico vada fatto. In Italia vediamo nell'ultimo periodo grandi giornali che si sono lanciati in argomenti dove evidentemente non hanno ascoltato il pensiero scientifico e hanno preso una direzione profondamente antiscienza e no-vax. L'agenzia Adnkronos Salute è l'esempio di come si possa interessare le persone ad argomenti scientifici consultando a seconda dei vari problemi gli specialisti dei vari settori". Lo sottolinea Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, commentando le parole del ministro Schillaci sull'Adnkronos Salute: "Una fonte autorevole, che fa informazione seria e corretta".

"Complimenti all'editore e questa è la direzione: ascoltare e dare voce alle fonti più autorevoli nel campo della medicina, del mondo accademico e della ricerca clinica. Avere avuto sempre così tanto seguito vuol dire che l'Adnkronos ha fatto centro", ha aggiunto Bassetti.