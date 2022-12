Covid: Ordini medici, 'saggia decisione proroga mascherina in ospedali e Rsa'

20 dicembre 2022 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - La proroga dell'obbligo dell'uso della mascherina in ospedale e Rsa "mi sembra una scelta saggia. Non solo per il Covid, ma anche in presenza di una stagione influenzale straordinaria per intensità". Lo dice all'Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commentando l'annuncio in merito del ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live.

"In ospedali e nelle Rsa - sottolinea - ci sono persone estremamente vulnerabili e per le quali questi due virus sono molto rischiosi. L'influenza, tra l'altro, ha raggiunto i livelli più alti di incidenza degli ultimi 10 anni" .