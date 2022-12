Vaccini: Schillaci, 'a breve nuovo Piano prevenzione e calendario vaccinale'

06 dicembre 2022 a

a

a

Milano, 6 dic. (Adnkronos Salute) - "E' in corso di finalizzazione la revisione della bozza del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale, a seguito delle osservazioni delle Regioni e del Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni. Auspico che in tempi brevi si possa avviare l'iter per la condivisione del piano in Conferenza Stato-Regioni. Il nuovo piano prevede il Calendario vaccinale separato dal documento principale, in modo da poterne rendere più agevole l'aggiornamento in caso di modifiche delle schedule vaccinali e di inserimento di nuovi vaccini". Lo ha spiegato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento in Commissione Sanità e Lavoro al Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.