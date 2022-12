Tecnologia per la prossimità, Engineering all'Innovation Forum di Roma

06 dicembre 2022 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - Engineering, leader nella trasformazione digitale dei processi per aziende e Pubblica amministrazione, presenta la sua visione sulla medicina di prossimità, in occasione dell'Healthcare Innovation Forum di Roma, organizzato da Core, e in corso presso il Campus Bio-medico di Roma. Engineering - si legge in una nota - durante la tavola rotonda 'Medicina di prossimità, terapie personalizzate e nuove frontiere del farmaco' ha infatti portato ad esempio il progetto che sta realizzando in partnership con Aria S.p.A. per conto di Regione Lombardia.

Il progetto, dal nome Sgdt (Sistema per la gestione digitale del territorio), ha l'obiettivo di creare il primo modello nazionale di Medicina di prossimità in conformità a quanto indicato nella Missione 6 del Pnrr. Attraverso l'uso delle nuove tecnologie - riferisce ancora la nota - Sgdt permetterà a tutti gli attori e le strutture caratterizzanti i nuovi paradigmi della medicina di prossimità (come, ad esempio, le Case della Comunità e le Cot – Centrali operative territoriali) di prendere in carico i pazienti, soprattutto i cronici e i fragili, in stretta continuità con i servizi ospedalieri e della rete socio-sanitaria. Il nuovo sistema si ispira al motore digitale ellipse, la piattaforma a ecosistema di Engineering finalizzata alla digitalizzazione totale del sistema salute. Con un approccio totalmente data-driven, ellipse realizza una reale trasformazione digitale di ogni ambito di cura, ridisegnando le modalità organizzative e operative attraverso le più moderne tecnologie.

Durante il Forum, Engineering presenta anche il cortometraggio realizzato insieme con la casa di produzione cinematografica Fidelio, che racconta come il primo obiettivo della nuova medicina di prossimità sia quello di raggiungere la persona nella sua comunità, per favorirne non solo la cura ma anche il mantenimento in salute, orchestrando intorno ad essa servizi digitali e il supporto dei professionisti.