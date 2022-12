Recovery: Tajani, 'Bruxelles concederà flessibilità'

05 dicembre 2022 a

a

a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Non sono preoccupato. Stiamo lavorando intensamente, anche per rispettare i tempi. Il ministro Fitto è impegnato a discutere con Bruxelles e sappiamo già che ci sarà flessibilità perché il recovery plan è nato per dare risposte concrete e solidali da parte dell'Europa nei confronti dei Paesi che hanno subito danni d'ogni tipo, prima con il coronavirus e dopo con la guerra. Ci saranno aggiustamenti, che non significa stravolgere, ma essere flessibili". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno “La diplomazia Giuridica al servizio della Pace e della Sicurezza Internazionale: l'impegno dell'Italia nel contrasto alla corruzione”, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia, in occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione.