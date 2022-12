05 dicembre 2022 a

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Le mie idee sono più vicine a quelle di Bonaccini, ma anche lui ha detto 'voglio stare con i 5 Stelle'. Dentro il Pd gli elettori sono divisi, non so come lo risolveranno, sono cose che riguardano loro". Lo ha detto Carlo Calenda a 'L'aria che tira' parlando del Congresso Pd.