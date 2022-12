Manovra: Meloni, 'volevamo fare di più ma si lavora per priorità, garantisce tenuta'

05 dicembre 2022 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Avremmo voluto fare di più e meglio ma quando ti confronti con una situazione come quella attuale sul caro energia e caro materie prime ovviamente bisogna lavorare per priorità". Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento a 'L'Italia delle Regioni', riguardo ai contenuti della manovra, che, a detta del presidente del Consiglio, ha il merito di "garantire la tenuta e offrire risposte concrete".