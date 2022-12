Manovra: Conte, 'cancella il reddito, introdotta evasione di cittadinanza'

05 dicembre 2022 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Oggi anche Bankitalia boccia la manovra dopo la Corte dei Conti, Confindustria e tante altre autorità indipendenti. Viene cancellato il reddito di cittadinanza e viene introdotta l'evasione di cittadinanza, vengono premiati i cittadini che girano con 5mila euro di contante. Questo è fortemente recessivo per il Paese perché si favorisce l'economia sommersa e chi lavora con il riciclaggio di denaro. Noi invece dobbiamo recuperare i 120 miliardi che l'economia sommersa sottrae al Paese e alla gente onesta". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, al termine dell'incontro di oggi con la Cgil nella sede del Movimento in via Campo Marzio.