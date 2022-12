Iran: Tajani, 'polizia morale abolita? se vera, sarebbe bella notizia'

05 dicembre 2022 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Se fosse vera, sarebbe una bella notizia". Questo il commento di Antonio Tajani alla notizia dell'abolizione in Iran della polizia morale. Parlando a margine del convegno “La diplomazia Giuridica al servizio della Pace e della Sicurezza Internazionale: l'impegno dell'Italia nel contrasto alla corruzione” - organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia, in occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione - il ministro degli Esteri ha aggiunto che "sarebbe una cosa positiva, l'abolizione, ma bisogna vedere se è la verità. Ci sono infatti notizie contrastanti in merito".

"Seguiamo con grande attenzione e preoccupazione ciò che avviene in Iran - ha detto ancora Tajani - La nostra speranza è che si torni alla normalità e che si chiuda la stagione della violenza nei confronti dei manifestanti. Ciò che accade è contrario al rispetto dei diritti umani e noi condanniamo la violenza nei confronti delle donne".