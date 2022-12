GoStudent, con Studienkreis più slancio a didattica online e offline

02 dicembre 2022 a

a

a

Roma, 2 dic. (Labitalia) - GoStudent, azienda specializzata nel settore dell'e-learning e leader del panorama EdTech europeo, ha annunciato l'acquisizione da IK Partners (IK) di Studienkreis, realtà di punta del mercato delle ripetizioni, con centri di apprendimento in tutta la regione Dach. Con questa operazione, GoStudent è determinata a dare ancora più slancio al suo progetto di combinare didattica online e offline e permettere a sempre più persone di avere accesso ad un'istruzione di qualità grazie alla tecnologia. Si stima che il mercato globale delle ripetizioni online, valutato 150 miliardi di dollari nel 2020, raggiungerà quota 278 miliardi di dollari entro il 2026. Carenza di insegnanti, lacune nell'apprendimento e difficoltà ad accedere alla didattica sono alcuni dei temi più critici in ambito education e a cui GoStudent punta da sempre di dare una risposta concreta, migliorando l'accessibilità e la qualità dell'apprendimento e offrendo sempre più sostegno alle famiglie di tutta Europa.

Negli ultimi 12 mesi l'azienda ha realizzato una serie di acquisizioni strategiche, tra cui quella della britannica Seneca learning, della spagnola Tus media group e dell'austriaca Fox education. Queste operazioni hanno permesso a GoStudent di integrare contenuti didattici basati sull'IA all'interno della propria offerta, di aumentare l'accesso ai tutor e di poter offrire soluzioni dedicate alla comunicazione tra scuole e famiglie. Grazie all'acquisizione di Studienkreis, GoStudent potrà ora rivolgersi a nuove fasce di mercato, come a coloro che preferiscono svolgere le lezioni 1:1 di persona, all'interno di centri specializzati, o a chi predilige imparare in contesti di gruppo. "Oltre 1,5 milioni di sessioni online - ha spiegato Felix Ohswald, ceo e co-founder di GoStudent - sono prenotate ogni mese con GoStudent. Crediamo, però, fortemente che il futuro dell'apprendimento sia ibrido. La combinazione di online e offline crea un modello omnicanale che offre il massimo valore alle famiglie e ci permette di differenziarci sempre di più dagli altri player. Attraverso questa nuova acquisizione, GoStudent potrà ora offrire uno spettro ancora più ampio e completo di soluzioni per l'apprendimento, capaci di adattarsi ad ogni tipo di studente e di budget. Oltre alle ripetizioni online individuali, mettiamo a disposizione anche dei prodotti freemium e corsi di gruppo. Questa combinazione vincente contribuirà a far crescere ulteriormente GoStudent e a renderla una realtà sempre più redditizia e di successo".

Fondata nel 1974, Studienkreis è la società di lezioni e ripetizioni leader in Germania e, ad oggi, conta oltre 1.000 centri per l'apprendimento in tutto il Paese. Pioniere dell'e-learning dal 2012, Studienkreis supporta ogni anno 125.000 famiglie nella regione Dach. Sotto la proprietà di IK dal 2017, l'azienda si è espansa in Austria attraverso l'acquisizione di LernQuadrat nel 2018 e si è imposta come leader di mercato in tutta l'area Dach grazie ai suoi servizi didattici di altissima qualità. Combinando lezioni offline con servizi online e strumenti digitali proprietari, Studienkreis, come GoStudent, crede fermamente in un modello di apprendimento ibrido.

"Fin dal nostro primo incontro è stato chiaro che Studienkreis e GoStudent condividono la stessa convinzione che il futuro dell'apprendimento sia ibrido e che la tecnologia sia la chiave per renderlo possibile. Il forte posizionamento di GoStudent nel panorama online, unitamente al nostro ruolo di leader dell'apprendimento offline in Germania sono le premesse ideali per dare vita ad un progetto ambizioso e di successo. Vogliamo sviluppare percorsi di apprendimento individuali sempre più coinvolgenti e dinamici e far sì che ogni studente possa non solo migliorare i propri voti scolastici, ma dispiegare appieno il proprio potenziale", ha aggiunto Lorenz Haase, ceo di Studienkreis. "Siamo davvero entusiasti di poter giocare un ruolo chiave nella realizzazione di questo progetto e contribuire a questa nuova fase di crescita".

Nils Pohlmann, partner di IK, ha commentato: "E' stato un piacere lavorare con Lorenz e il team di Studienkreis. L'istruzione e le persone sono il cuore pulsante di qualsiasi società moderna e Studienkreis e GoStudent sono entrambe realtà leader nel settore dell'apprendimento e delle ripetizioni. Auguriamo loro il meglio per questo nuovo percorso comune".

Studienkreis continuerà ad operare in modo indipendente e manterrà il suo attuale management. Le due aziende lavoreranno in sinergia una con l'altra.