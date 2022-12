Ciorra (Enel), 'Etna valley diventerà Energy valley'

02 dicembre 2022 a

Catania, 2 dic. (Adnkronos) - "Se la Silicon Valley e' il posto migliore per il digitale, l'Etna Valley sta diventando la 'Energy Valley', ovvero il posto migliore per la rivoluzione energetica mondiale. Siamo orgogliosi di supportare questo ecosistema e di contribuire ad accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni favorendo la connessione tra fornitori di tecnologia, partner industriali, system integrator, centri di ricerca, venture capitalist e startup di tutto il mondo". Lo ha affermato afferma Ernesto Ciorra, direttore Innovabilty di Enel ai lavori di #SIOS22 Sicily Edition a Catania.

"La Silicon Valley - aggiunge- e' l'emblema dell'innovazione digitale e l'Etna Valley e' il posto dove accade cinque anni prima quello che interessera' la rivoluzione energetica a livello mondiale. Abbiamo il piu' grande laboratorio di rinnovabili. Abbiamo la piu'grande fabbrica di pannelli d'Europa".

"Abbiamo la passione di ingegneri che hanno realizzato la cella piu' performante al mondo - evidenzia Ciorra- che e' la base per il pannello fotovoltaico". "Noi crediamo nei numeri - sottolinea il direttore Innovabilty di Enel - il 60 per cento dei progetti fatti con esito positivo sull'innovazione da Enel e' stato fatto con start up. Quindi non avremmo prodotto il 60 per cento del nostro valore se non avessimo voluto affiancarci alle start up".