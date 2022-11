Università Iulm, "La sfida etica dell'Intelligenza artificiale"

28 novembre 2022 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La nuova ricerca internazionale dal titolo ‘Etica dell'Intelligenza artificiale: una sfida contemporanea', prodotta dall'Università Iulm, partner scientifico dell'International corporate communication hub (Icch), il primo osservatorio internazionale sulla comunicazione corporate e istituzionale, sarà presentata insieme a ‘The corporate communication magazine', la rivista prodotta dall'Osservatorio sul tema, giovedì 1 dicembre alle ore 18.30 all'Acquario Romano in piazza Manfredo Fanti a Roma.

L'evento - spiega in una nota Icch - vuole essere un momento di confronto tra stakeholder istituzionali, top manager e accademici per approfondire il tema dell'Intelligenza artificiale (Ai, artificial intelligence), definita come una serie di algoritmi e applicazioni informatiche che hanno la capacità di imparare nel tempo e di accrescere le proprie conoscenze. Nell'ultimo decennio, l'Ai si è diffusa notevolmente, mostrando un elevato potenziale in diversi ambiti, dal marketing e pubblicità, al sistema giudiziario, dal sistema sanitario a quello delle campagne politiche. Tuttavia, man mano che l'Ia diventa più diffusa e centrale nella società, emergono sempre di più aspetti controversi rispetto all'eticità e la pervasività del loro utilizzo nella società.

Quando i sistemi di Intelligenza artificiale violano le norme e i valori sociali – continua la nota - le organizzazioni corrono elevati rischi finanziari e reputazionali, e si trovano spesso impreparate sul come affrontare la situazione e quali strategie comunicative adottare. Proprio per questo, la ricerca dell'International corporate communication hub, che si compone di due parti, ha l'obiettivo di riflettere sull'intreccio tra etica e intelligenza artificiale, i rischi che le imprese corrono e come i comunicatori possono giocare un ruolo rilevante.

Al dibattito del 1 dicembre, partecipano: Stefano Lucchini, presidente Advisory board, International corporate communication Hub; Roberto Baldoni, direttore generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Gianni Canova, Rettore Iulm; Pierangelo Fabiano, segretario generale, International corporate communication hub; Carlo Nardello, docente Digital marketing, Università di Roma “La Sapienza”; Padre Philip Larrey, docente di Filosofia, Pontificia Università Lateranense; Monsignor Vincenzo Paglia, presidente, Pontificia Accademia per la vita; Angelo Maria Petroni, segretario generale, Aspen institute Italia; Stefania Romenti, professoressa Iulm; Patrizia Rutigliano, Advisory Board, International corporate communication magazine. A moderare l'incontro è Fabio Insenga, vicedirettore dell'agenzia Adnkronos. Media partner dell'evento sono Adnkronos e Il Sole 24 Ore. E' possibile partecipare all'evento accreditandosi all'indirizzo mail [email protected]