Dalla casa al remote working, l'energia portatile di EcoFlow

23 novembre 2022 a

a

a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Energia portatile semplice, accessibile e con una ricarica superveloce. EcoFlow, azienda di soluzioni energetiche ecocompatibili, offre la serie River 2, gamma di prodotti entry level che comprende tre diversi modelli di power station portatili con capacità inferiore a 1 kWh. Ricaricabili all'80% in soli 48 minuti e caratterizzati da una lunga durata, i nuovi prodotti forniscono energia affidabile per stili di vita in movimento, dall'utilizzo in gita e campeggio fino al remote working, e come backup di emergenza in casa.

I tre modelli della serie, River 2, River 2 Max e River 2 Pro, sono caratterizzati da batterie Lfp avanzate e hanno un ciclo di vita utile del prodotto sei volte superiore alla media del settore; il peso parte da soli 3,5kg. "Il lancio della serie River 2 sottolinea l'impegno di EcoFlow a favore di un'innovazione significativa che risolva i problemi della vita reale - spiega Bruce Wang, Ceo di EcoFlow - Di fronte a una prospettiva economica e ambientale incerta, vogliamo rendere l'energia pulita e portatile accessibile a tutti, ovunque. La serie EcoFlow River 2 raggiunge questo obiettivo, offrendo soluzioni energetiche pratiche, flessibili ed economiche per avventure all'aperto o in caso di interruzioni della corrente domestica".

Grazie all'innovativa tecnologia X-Stream di EcoFlow, la serie River 2 si ricarica in media cinque volte più velocemente rispetto ai prodotti simili presenti sul mercato. Il modello standard River 2 può ricaricarsi dallo 0 al 100% in soli 60 minuti, mentre River 2 Pro, il modello con la capacità maggiore, si ricarica completamente in soli 70 minuti. In alternativa, con un ingresso solare massimo di 220 W, la serie River 2 può essere completamente ricaricata in 3 ore utilizzando i pannelli solari portatili di EcoFlow.

Tutti e tre i modelli sono dotati di batterie LiFePO4 (Lfp) di ultima generazione e di lunga durata. Rispetto a una media del settore di 500 cicli, i generatori della serie River 2 garantiscono una durata sei volte maggiore, con 3.000 cicli nella vita utile del prodotto, consentendone l'utilizzo una volta al giorno per quasi 10 anni. Le batterie Lfp offrono un'uscita più sicura e affidabile e possono sopportare temperature estreme, rendendo quindi possibile l'utilizzo anche in condizioni meteo avverse.

Nata nel 2017 con la missione di reinventare il modo in cui il mondo accede e utilizza l'energia, attraverso innovazioni creative e rispettose dell'ambiente, EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili.