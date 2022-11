Nasce Ora!, la piattaforma della blue e green economy

21 novembre 2022 a

Ravenna, 21 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di innovazione tecnologica sui temi della blue e green economy a supporto delle imprese del territorio. E' stata presentata a Ravenna Ora! - Outpost Ravenna for Energy Transition, una iniziativa promossa da Joule la scuola di Eni per l'impresa insieme a Comune di Ravenna e al partner tecnico Mind the Bridge (Global platform con sede nella Silicon Valley che supporta startup ecosystem in tutto il mondo). Portare il locale a livello internazionale. E' uno degli obiettivi della piattaforma focalizzata su tecnologie legate al mondo della blue e della green economy che punta a supportare la transizione delle imprese del territorio con partnership e collaborazioni industriali con startup e scaleup internazionali.

Il progetto si fonda su tre macro aree: formazione di giovani talenti, supporto e formazione delle imprese, business matching. Per la formazione dei giovani il programma (definito da un percorso annuale) è rivolto a neo laureati dell'università di Bologna (master degree) con focus sulle tematiche di open innovation e gestione dell'innovazione applicata alla blue e green economy. Il percorso formativo andrà dallo scouting internazionale al matching con le aziende del territorio fino all'implementazione di progetti di sperimentazione (Proof of Concept) Come attività rivolta alle imprese, sarà preparato un training con gli imprenditori locali su metodologie e pratiche migliori relative alle opportunità dell'innovazione congiunta e i principali modelli e strumenti a supporto.

Per capire i bisogni delle aziende verranno creati gruppi di lavoro e attività di network su alcune filiere strategiche del territorio ravennate: la chimica, la gestione dei rifiuti, la cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, l'efficienza e sicurezza energetica fino alle rinnovabili. Una volta mappati i bisogni delle aziende saranno selezionate le startup a livello nazionale e internazionale per realizzare attività di innovazione tecnologica congiunta. Le principali attività di ORA! Saranno svolte al Centro di ricerche Ambiente Mare e Energia di Marina di Ravenna, il sesto Hub aperto dalla scuola di impresa Eni in Italia dopo Milano, Roma, Venezia, Taranto e Metaponto.