Grazie ad Appian, Anglian Water riduce le emissioni di carbonio del 63% e accelera la sua trasformazione

L'azienda idrica britannica utilizza la Piattaforma Low-Code Appian per ridurre l'impatto ambientale e contribuire al raggiungimento dello zero emissioni di carbonio entro il 2030

MILANO, 16 novembre, 2022 /PRNewswire/ -- Con Appian (NASDAQ: APPN), Anglian Water può oggi dirsi all'avanguardia nell'uso dei dati e del low-code per il raggiungimento degli obiettivi di zero emissioni di carbonio. La più grande azienda idrica in Inghilterra e in Galles per area geografica ha ottenuto una riduzione delle emissioni di carbonio superiore al 63% ed è in linea con l'obiettivo di raggiungere l'azzeramento entro il 2030. Anglian Water utilizza Totex Delivery Workflow (TDW), una soluzione basata sul cloud e sviluppata sulla Piattaforma Low-Code Appian, per gestire e monitorare migliaia di progetti ad alta intensità al fine di ridurne l'impatto ambientale e creare un valore migliore per i clienti.

Anglian Water ha collaborato per la prima volta con Appian nel 2019 per ottenere maggiore visibilità sui propri investimenti e per servire meglio i suoi oltre sette milioni di clienti nell'Inghilterra orientale. Totex Delivery Workflow (TDW), un'applicazione di workflow personalizzata basata sul cloud e costruita su Appian, fornisce approfondimenti in tempo reale e dati rilevanti sui progetti, dall'installazione e manutenzione dei contatori intelligenti alle condutture e alle stazioni di pompaggio. TDW garantisce ai dipendenti di Anglian Water l'accesso alle metriche necessarie per prendere decisioni accurate senza i lunghi ritardi che ostacolavano il processo col sistema precedente in uso.

Appian, inoltre, supporta Anglian Water nel raggiungimento degli obiettivi net-zero di emissioni di carbonio entro il 2030, consentendo ai dipendenti di prendere decisioni basate su informazioni in tempo reale per creare un'azienda più sostenibile. Grazie a TDW e al suo Capital Carbon Programme per monitorare l'utilizzo dell'energia, gli asset e i costi, Anglian Water è giunta alla conclusione che una riduzione delle emissioni di carbonio equivale a una riduzione dei costi. Dati migliori e maggiore conoscenza acquisita sui progetti danno ad Anglian Water la possibilità di iterare la progettazione degli asset attraverso le fasi di investimento e progettazione per ridurre il capital carbon, ovvero il valore dell'intensità di carbonio relativo ai materiali e ai processi di costruzione. Altre caratteristiche includono:

"Noi e le altre società idriche inglesi ci siamo impegnati al raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni di carbonio per quanto riguarda le emissioni operative entro il 2030", ha dichiarato Richard Buckingham, responsabile del cambiamento climatico e delle emissioni di carbonio di Anglian Water. "Abbiamo anche l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del 65% entro il 2025 rispetto al 2010, per poi arrivare al 70% entro il 2030".

"Anglian Water aveva bisogno di una soluzione di workflow intelligente che fornisse dati in tempo reale per prendere decisioni aziendali valide e solide per i progetti di investimento nella sua rete. Dati gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità ed efficienza operativa, la variabile "tempo" era fondamentale", ha dichiarato Stephen Teasdale, Area VP per Regno Unito, Irlanda e Medio Oriente di Appian. "La Piattaforma Low-Code Appian ha consentito ad Anglian Water di creare ed espandere la soluzione TDW in modo rapido e semplice, contribuendo ad accelerare le decisioni basate sui dati e a vedere l'impatto immediato degli investimenti nel percorso di trasformazione verso le emissioni zero di carbonio".

Informazioni su Anglian WaterAnglian Water fornisce acqua potabile a 4,3 milioni di clienti nell'Inghilterra orientale e raccoglie e tratta l'acqua usata da oltre 6 milioni di persone. Anglian opera nella più grande regione geografica dell'Inghilterra e del Galles.

La nostra etica è "portare prosperità ambientale e sociale alla regione che serviamo attraverso l'impegno di Amare ogni goccia". Scopriamo costantemente nuovi modi per essere all'avanguardia in un mondo che cambia, pianificando il futuro ed esplorando nuove idee per soddisfare le esigenze individuali dei nostri clienti di oggi e di domani.

Informazioni su AppianAppian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise, e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sitoappian.it.

