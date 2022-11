Appian entra a far parte dell'ecosistema di alleanze PartnerConnect Solution di Guidewire per migliorare l'esperienza digitale

16 novembre 2022 a

a

a

MILANO, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Guidewire (NYSE: GWRE) e Appian (Nasdaq: APPN) hanno annunciato oggi che Appian è entrata a far parte di Guidewire PartnerConnect come Solution partner a livello Select. Appian si unisce al programma come partner per lo sviluppo di esperienze; la Piattaforma Appian Low-Code Process Automation si integra direttamente con le API Cloud di Guidewire e con la Piattaforma Digitale Jutro.

"Appian è lieta di entrare a far parte dell'ecosistema PartnerConnect di Guidewire in qualità di Solution partner focalizzato sullo sviluppo di esperienze," ha dichiarato Michael Beckley, Fondatore e Chief Technology Officer di Appian. "La velocità e la flessibilità di Appian sono un complemento perfetto per la strategia cloud-first di Guidewire. Lavorando insieme, i team di Appian e Guidewire creano nuove esperienze digitali e generano valore aggiunto per l'automazione dei processi per gli assicuratori, che si integrano direttamente con la Piattaforma Guidewire".

Appian consente agli assicuratori di accelerare il proprio business identificando, progettando e automatizzando processi assicurativi complessi che attraversano sistemi e team per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare la soddisfazione dei clienti. L'integrazione Ready for Guidewire di Appian accelererà la trasformazione in cloud e maggiori funzionalità di automazione. L'integrazione iniziale con InsuranceSuite si concentrerà sui rami commerciali e fornirà un desktop unificato per i suoi sottoscrittori.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Appian come nuovo partner di PartnerConnect Solution e di combinare la potenza di Guidewire Cloud con la velocità e l'agilità della Piattaforma Appian Low-Code Process Automation", ha dichiarato Eugene Lee, Senior Vice President e General Manager di InsuranceSuite, Guidewire. "Lavorando con Appian e Guidewire, gli assicuratori saranno in grado di creare e gestire rapidamente esperienze digitali coinvolgenti basate sul cloud per un mercato e un panorama aziendale in continua evoluzione".

Informazioni su Appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise, e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

Segui Appian Italia: Twitter, LinkedIn.

Informazioni su Guidewire PartnerConnect ecosystem e Ready for GuidewireL'ecosistema di soluzioni di Guidewire è il più grande del settore P&C, con oltre 160 partner di soluzioni che forniscono più di 170 integrazioni nel Marketplace Guidewire. I partner di soluzioni Guidewire PartnerConnect forniscono soluzioni software, tecnologiche e di dati, nonché servizi di assistenza assicurativa. I nostri Solution partner contribuiscono a promuovere il valore aziendale e l'innovazione per gli assicuratori sviluppando e fornendo integrazioni, estensioni, applicazioni e altre soluzioni complementari per i prodotti Guidewire. Tutte le soluzioni dei nostri partner Ready for Guidewire sono convalidate in termini di sicurezza, qualità e compatibilità con Guidewire e sono disponibili sul Marketplace Guidewire.

Per maggiori informazioni su Guidewire PartnerConnect, visitahttp://www.guidewire.com/partners.

Informazioni su GuidewireGuidewire è la piattaforma a cui gli assicuratori P&C si affidano per coinvolgerei, innovare e crescere in modo efficiente. Combiniamo digitale, core, analytics e IA per fornire la nostra piattaforma come servizio cloud. Oltre 500 assicuratori in 38 Paesi, dalle nuove imprese alle più grandi e complesse del mondo, utilizzano Guidewire.

In qualità di partner dei nostri clienti, ci evolviamo continuamente per consentire il loro successo. Siamo orgogliosi del nostro ineguagliabile track record di implementazione, con oltre 1.000 progetti di successo, supportati dal più grande team di ricerca e sviluppo e dall'ecosistema di partner del settore. Il nostro marketplace offre centinaia di applicazioni che accelerano l'integrazione, la localizzazione e l'innovazione.

Per maggiori informazioni, visita www.guidewire.com e seguici su Twitter e LinkedIn

NOTE: For information about Guidewire's trademarks, visit https://www.guidewire.com/legal-notices.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1948664/Guidewire_Appian_Partnership_ShortVersion_v3.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1947976/Appian_and_Guidewire_Partnership_Announcement.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/appian-entra-a-far-parte-dellecosistema-di-alleanze-partnerconnect-solution-di-guidewire-per-migliorare-lesperienza-digitale-301679825.html